La solidaridad hizo su parte: la taekwondista browniana reunió los fondos y será operada por un tumor

Cuando el tiempo apremiaba, la solidaridad hizo su parte y la taekwondista Aylen Romachuk podrá someterse en los próximos días a la operación de columna por un tumor. La familia de la browniana confirmó que se reunieron los fondos necesarios para la intervención.
La joven fue diagnosticada a fines de enero con un schwannoma, un tumor generalmente benigno que afecta la envoltura de los nervios. En su caso, la formación comprime fibras sensitivas y motoras, lo que impacta directamente en su vida cotidiana.
Por el tamaño y la ubicación del tumor — a la altura de las vértebras D12 y L1—, los médicos indicaron una cirugía urgente, que se llevará a cabo el 4 de mayo en el hospital Fernández, bajo la supervisión del neurocirujano Pablo Negri.
Frente a este escenario, la familia había iniciado una campaña solidaria para afrontar los gastos, estimados en $5 millones entre intervención, medicamentos e insumos. La respuesta no tardó en llegar y ya se alcanzó dicha cifra, por lo que ahora solo resta esperar al día de la operación.
Desde su entorno destacaron la importancia del acompañamiento recibido y remarcaron que la ayuda colectiva fue fundamental para hacer posible la cirugía: “¡Gracias, gracias, gracias! A cada uno que sumó su granito de arena y al Municipio de Almirante Brown. Llegamos”.
Y agregaron: “Gracias por tanto amor y cariño recibido en estos días. Gracias por cada mensaje de aliento, por cada rezo y oración. Todo me da fuerzas para seguir la etapa que sigue”.
La operación llega en un contexto delicado de Aylen, ya que es mamá de una nena de casi dos años y además cursa un embarazo de 25 semanas. Según habían explicado, postergar la operación hubiera implicado riesgos de daños en los nervios y secuelas motoras y sensoriales.
🥋Una taekwondista de Brown está embarazada y debe operarse de urgencia por un tumor 👇https://t.co/J3bK7spcbf
— Noticias De Brown (@debrownweb) April 24, 2026