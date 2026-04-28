La solidaridad hizo su parte: la taekwondista browniana reunió los fondos y será operada por un tumor

Se trata de Aylen Romachuk, quien está embarazada y deberá someterse a una cirugía urgente en los próximos días. Gracias a una campaña, su familia logró reunir lo necesario para afrontar la intervención. Los detalles.

Cuando el tiempo apremiaba, la solidaridad hizo su parte y la taekwondista Aylen Romachuk podrá someterse en los próximos días a la operación de columna por un tumor. La familia de la browniana confirmó que se reunieron los fondos necesarios para la intervención.

¿Qué pasó?

La joven fue diagnosticada a fines de enero con un schwannoma, un tumor generalmente benigno que afecta la envoltura de los nervios. En su caso, la formación comprime fibras sensitivas y motoras, lo que impacta directamente en su vida cotidiana.

Por el tamaño y la ubicación del tumor — a la altura de las vértebras D12 y L1—, los médicos indicaron una cirugía urgente, que se llevará a cabo el 4 de mayo en el hospital Fernández, bajo la supervisión del neurocirujano Pablo Negri.

Frente a este escenario, la familia había iniciado una campaña solidaria para afrontar los gastos, estimados en $5 millones entre intervención, medicamentos e insumos. La respuesta no tardó en llegar y ya se alcanzó dicha cifra, por lo que ahora solo resta esperar al día de la operación.

Desde su entorno destacaron la importancia del acompañamiento recibido y remarcaron que la ayuda colectiva fue fundamental para hacer posible la cirugía: “¡Gracias, gracias, gracias! A cada uno que sumó su granito de arena y al Municipio de Almirante Brown. Llegamos”.

Y agregaron: “Gracias por tanto amor y cariño recibido en estos días. Gracias por cada mensaje de aliento, por cada rezo y oración. Todo me da fuerzas para seguir la etapa que sigue”.

Un momento clave

La operación llega en un contexto delicado de Aylen, ya que es mamá de una nena de casi dos años y además cursa un embarazo de 25 semanas. Según habían explicado, postergar la operación hubiera implicado riesgos de daños en los nervios y secuelas motoras y sensoriales.