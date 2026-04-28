Clases de apoyo escolar gratuitas en Burzaco: ¿Cómo sumarse en mayo?

La iniciativa está a cargo de la ONG Compromiso Ciudadano. Conocé más.

Una propuesta de acompañamiento educativo destinada a estudiantes que necesitan reforzar contenidos escolares durante el año continúa en Burzaco. La iniciativa, impulsada por la ONG Compromiso Ciudadano, mantiene abiertas sus inscripciones para quienes deseen sumarse en las próximas semanas.

¿Cómo hacerlo?

Las clases de apoyo están dirigidas a alumnos de nivel primario y secundario. Ofrece intensificación en distintas materias, con el objetivo de fortalecer el aprendizaje y acompañar las trayectorias educativas.

Las actividades se desarrollan de forma presencial en la sede de la entidad, ubicada en Alsina 343, a pocas cuadras de la estación de la localidad. Se trata de una propuesta gratuita.

Desde la ONG, encabezada por Mario Fuentes, remarcaron que el objetivo es brindar herramientas concretas para que chicos y adolescentes puedan sostener el ritmo escolar a lo largo del ciclo lectivo.

Quienes deseen incorporarse durante mayo pueden solicitar información o inscribirse comunicándose por WhatsApp al 11 5044 2625.