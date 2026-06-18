Caos para viajar: hay demoras y servicios limitados en la línea Roca

Conocé el motivo y cuáles son los ramales afectados.

Una falla técnica en el sistema de alimentación eléctrica de Plaza Constitución afecta este miércoles la circulación de los trenes de la línea Roca. Esto obliga a operar con una cantidad reducida de andenes.

¿Qué pasó?

Según informó la empresa Trenes Argentinos, el inconveniente limita el funcionamiento normal de las unidades y derivó en modificaciones en distintos servicios.

Como consecuencia, los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley operan con recorrido limitado entre Temperley y sus respectivas cabeceras.

En tanto, el ramal La Plata circula únicamente entre Quilmes y La Plata, mientras que Bosques vía Quilmes presta servicio entre Berazategui y Bosques.

Para permitir el trabajo de las cuadrillas técnicas, se dispuso el corte total del suministro eléctrico en el sector afectado. La interrupción de energía entre Plaza Constitución y Remedios de Escalada se hizo efectiva a las 8.15 hs, momento en que comenzaron las tareas de reparación.

Desde la empresa indicaron que personal técnico trabaja en el lugar con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible, aunque por el momento no se informó cuándo se normalizará la circulación de los trenes.