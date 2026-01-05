Cayó por su pasión: lo detuvieron cuando jugaba un torneo de fútbol en Burzaco

Estaba prófugo hace un año. Lo descubrieron por una foto en sus redes sociales donde mostraba la camiseta del equipo. Los detalles.

Un hombre de 39 años quedó detenido en las últimas horas luego de estar casi un año prófugo por un robo millonario. Los investigadores descubrieron su pasión por el fútbol y lo capturaron cuando participaba de un torneo amateur en Burzaco.

¿Cómo fue?

El aprehendido, identificado como Damián Nahuel Bertino, era buscado por asaltar una distribuidora en Luis Guillón, en Esteban Echeverría. Por el mismo hecho, ya había otros tres sospechosos presos.

Luego de varios meses de investigación, las autoridades detectaron que el prófugo disputaba un torneo de fútbol. Lo descubrieron gracias a una foto en sus redes sociales, donde se mostraba con la camiseta del equipo al que pertenecía.

En este marco, los agentes comenzaron a buscar en competencias de la Región hasta que dieron con dicho conjunto en una liga de Burzaco. Según trascendió, fueron a verlo varias veces y, una vez identificado, confirmaron que era él por sus tatuajes.

Finalmente, en los últimos días, los uniformados se hicieron presentes en el torneo, aguardaron a que finalice el partido y lo detuvieron. El procedimiento fue llevado a cabo por la DDI de Lomas de Zamora.

El robo

El hombre está acusado de asaltar el 14 de enero de 2025 a la distribuidora “La Tradición”, ubicada en Luis Guillón, junto a otras tres personas. Los delincuentes habrían llegado en un auto y un vehículo utilitario.

Según la información recolectada, los imputados tenían acceso al lugar y, gracias a ellos, entraron al galpón luego de pasar por un patio interno y romper una chapa de lana de vidrio. Una vez adentro, robaron mercadería valuada en millones de pesos.