Centeno no seguirá en San Martín y se cruzó con un hincha por las redes

El arquero no continuará en el Azul en 2024. Fue uno de los jugadores apuntados por los fanáticos luego de la caída 4-0 con Excursionistas. Más información.

Bruno Centeno fue, para muchos, el mejor arquero de la categoría porque tuvo actuaciones descollantes que le sirvieron a San Martín de Burzaco para no perder partidos importantes, entre ellos el clásico ante Claypole. Sin embargo, la dura caída ante Excursionistas por la fecha 35 del torneo caló hondo en los hinchas.

Desde aquella derrota 4-0, el ex Almagro fue uno de los apuntados por los fanáticos argumentando que "no hizo lo suficiente en las jugadas de los goles". De ahí en más, el guardametas no volvió a ser titular pese a que había estado desde el arranque en todos los compromisos anteriores.

En este contexto, el "uno" se mantuvo en silencio hasta una vez finalizada la competencia. Luego de la confirmación de su salida, varios simpatizantes se manifestaron en las redes y atacaron a la "Pantera" que, viendo los comentarios, hizo su descargo y no se guardó nada.

El cruce