Por el Día del Animal, realizarán un operativo para perros y gatos en Don Orione

Harán castraciones, brindarán consultas veterinarias y aplicarán vacunas antirrábicas. ¿Cuándo y en qué horario será?

En la previa del Día del Animal, el Centro de Zoonosis de Almirante Brown llevará adelante un operativo gratuito en Don Orione. Durante la jornada, estarán brindando distintos servicios para perros y gatos.

¿Cuándo y dónde?

La iniciativa se realizará este sábado, 25 de abril. Tendrá como escenario a la Delegación de dicho barrio, ubicada en la intersección de Manuel Araujo y Río Diamante.

En la jornada, los profesionales brindarán consultas veterinarias y estarán aplicando la vacunación antirrábica. En tanto, harán castraciones, para los cuales comenzarán a registrar a partir de las 7:30 hs con el animal presente. Se otorgarán 50 turnos.

Según explicaron desde Zoonosis, las mascotas deberán tener ayuno de 12 horas de líquidos y sólidos. Además, habrá que llevar una manta para cada uno y trasladar a los gatos dentro de una bolsa de red.

Por otro lado, explicaron que las hembras preñadas o en celo se castrarán igual. En el caso de haber tenido crías, tendrán que haber transcurrido 45 días desde el parto para ser intervenidas.