Adrogué: formarán la bandera argentina con personas intervenidas con pintura

Se trata de la propuesta "Bondi Gallery". Inaugurará una muestra en gran formato, habrá artistas que trabajarán en vivo y una producción fotográfica colectiva. Conocé la grilla completa.

El arte contemporáneo toma protagonismo este finde en Almirante Brown. Se debe a la nueva edición de Bondi Gallery, una propuesta gratuita que combina muestras, intervenciones en vivo y experiencias participativas.

¿Cómo será?

La actividad comenzará este sábado 25, a las 19 hs, con la inauguración de una muestra de arte en gran formato. Será en el Museo de Arte Contemporáneo de Almirante Brown (MACAB), ubicado en Esteban Adrogué 1224, en pleno centro de la localidad. La exposición contará con la participación de más de 50 artistas seleccionados.

El evento continuará el domingo 26, de 12 a 20 hs, con una jornada de arte en el espacio público, frente al MACAB. Entre la grilla destacada se encuentra:

De 12 a 18 hs - Art Meeting : artistas trabajarán en vivo y el público podrá sumarse a pintar , ya que habrá atriles disponibles . Solo habrá que inscribirse hasta este viernes. Se podrá pedir las bases en: convocatoriadeartistas@gmail.com

: y el podrá , ya que habrá . Solo habrá que Se podrá pedir las en: A las 16 hs - “Exabrupto de Color Argentina”: una intervención artística dirigida por Alfredo Segatori.

una dirigida por A las 17 hs - Photo Shooting: una producción fotográfica colectiva que buscará representar la bandera argentina con todos los participantes intervenidos con pintura. Si queres formar parte de esta experiencia (tanto como modelo o como fotógrafo) hay tiempo hasta hoy para anotarse y solicitar las bases en exabruptodecolor@gmail.com .

La jornada también incluirá música en vivo, shows de artistas locales y diversas actividades para disfrutar en familia y con amigos. La entrada será libre y gratuita, y está abierta tanto a artistas como a todos los vecinos que simplemente quieran acercarse a vivir una experiencia distinta en torno al arte.