Adrogué: formarán la bandera argentina con personas intervenidas con pintura

Se trata de la propuesta "Bondi Gallery". Inaugurará una muestra en gran formato, habrá artistas que trabajarán en vivo y una producción fotográfica colectiva. Conocé la grilla completa.
El arte contemporáneo toma protagonismo este finde en Almirante Brown. Se debe a la nueva edición de Bondi Gallery, una propuesta gratuita que combina muestras, intervenciones en vivo y experiencias participativas.
La actividad comenzará este sábado 25, a las 19 hs, con la inauguración de una muestra de arte en gran formato. Será en el Museo de Arte Contemporáneo de Almirante Brown (MACAB), ubicado en Esteban Adrogué 1224, en pleno centro de la localidad. La exposición contará con la participación de más de 50 artistas seleccionados.
El evento continuará el domingo 26, de 12 a 20 hs, con una jornada de arte en el espacio público, frente al MACAB. Entre la grilla destacada se encuentra:
La jornada también incluirá música en vivo, shows de artistas locales y diversas actividades para disfrutar en familia y con amigos. La entrada será libre y gratuita, y está abierta tanto a artistas como a todos los vecinos que simplemente quieran acercarse a vivir una experiencia distinta en torno al arte.
🎨 Presentaron un mural con piezas de Soldi en el ingreso a Almirante Brown 👇 #RaulSoldi https://t.co/zUEc0970uw
— Noticias De Brown (@debrownweb) April 20, 2026