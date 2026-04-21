A un año de la muerte del Papa Francisco, pusieron en valor un mural que lo recuerda en Calzada

La obra recrea su imagen. Además, pueden leerse algunas de sus recordadas frases. Los detalles.

Al cumplirse este martes un año del fallecimiento del Papa Francisco, Almirante Brown puso en valor el mural en su homenaje. Este se encuentra en la plazoleta del Bombero de Rafael Calzada.

Sobre la obra

Puede ser visitada en el espacio público ubicado en el cruce de República Argentina y Presidente Perón. Luce la imborrable figura del Sumo Pontífice. La imagen también está acompañada de dos palomas blancas y un cielo celeste claro.

Además, en el lugar pueden leerse algunas de las recordadas expresiones del religioso. Entre ellas está “Hagan Lío”, con la que motivó a los jóvenes a involucrarse, levantar la voz y comprometerse.

La obra, denominada “Homenaje al Papa Francisco”, fue realizada por la Comuna a través del Instituto de las Culturas. Fue en el marco del programa de Embellecimiento Urbano que se lleva adelante en los diferentes barrios. Los artistas que intervinieron fueron Tin, Eki Besada, Heber Martínez y Gustavo Alderete.

“El 21 de abril de 2025 el Papa Francisco regresaba a la casa del Padre. Su legado es una Iglesia de puertas abiertas, más inclusiva, humilde y pastoral, centrada en el hombre, en los pobres y en la familia”, indicó Mariano Cascallares.