Capturaron al hombre acusado de asesinar y enterrar a su pareja en Solano

Estaba escondido en Merlo y fue reconocido por vecinos. El informe forense confirmó que la mujer fue asesinada a puñaladas. La información.

Tras varios días prófugo, la Policía detuvo a Brian Leandro Lesta, señalado como el principal sospechoso del asesinato de Gisela Alejandra Ruocco. Se trata de la mujer asesinada y enterrada en el patio de su vivienda en San Francisco Solano.

El procedimiento

Se llevó a cabo este lunes, en el cruce de Juncal y Balbín, en Merlo. Un vecino lo reconoció en la vía pública gracias a la difusión de su imagen en medios de comunicación y alertó al 911. Minutos después, los efectivos lograron interceptarlo y capturarlo sin que ofreciera resistencia.

El acusado era buscado desde el sábado pasado, 18 de abril, día en que el hijo menor de la víctima descubrió el cuerpo enterrado en el patio de la vivienda, hecho que dio origen a la investigación.

Según trascendió, el hombre se encontraba en situación de calle y tenía problemas de consumo. Había conocido a la mujer apenas tres meses atrás y, luego de comenzar la relación, se instaló en la vivienda con su consentimiento.

En el barrio, vecinos ya habían manifestado inquietud por lo que ocurría en la casa. Relataron gritos constantes, discusiones y movimientos de personas en horarios poco habituales, situaciones que venían generando alarma.

La causa

Es investigada por la UFI N°17 de Lomas de Zamora. Fue caratulada como “Homicidio agravado”. La fiscalía analiza pruebas y testimonios para reconstruir el hecho, mientras Lesta permanece en sede judicial a la espera de declarar. El informe forense, en tanto, confirmó que la mujer fue asesinada a puñaladas.