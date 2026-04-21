El día que Luis Brandoni visitó Adrogué

Fue en 2001, en el marco de un encuentro con comerciantes. La historia.

La noticia de la reciente muerte de Luis Brandoni generó un fuerte impacto en el mundo artístico. Además de su extensa trayectoria, también tuvo un marcado compromiso con la vida política del país. En ese recorrido, hubo una visita que aún se recuerda en Adrogué.

¿Cómo fue?

En 2001, el actor llegó a Almirante Brown para mantener un encuentro con comerciantes locales. Este se marcó en su apoyo a la candidatura a senador nacional del ex presidente Raúl Alfonsín.

La reunión se llevó a adelante en el recordado Bar Central, un punto emblemático ubicado en el centro de la ciudad. Allí, Brandoni dialogó con vecinos y referentes de la Región en un contexto político complejo para el país.

Quienes participaron de aquella cita recuerdan además un momento particular. Fue cuando el actor destacó su admiración por Jorge Luis Borges, una de las personalidades ilustres de Adrogué.

Tras su fallecimiento y a más de dos décadas de aquella visita, la figura de Luis Brandoni vuelve a cobrar relevancia en la memoria de muchos vecinos que tuvieron la posibilidad de conocerlo más allá de los escenarios y las pantallas.

Asimismo, anteriormente, había visitado Boulevard Shopping de Adrogué. Fue en 1997. En aquel momento, se estaba postulando a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por la Unión Cívica Radical, banca que finalmente obtuvo.

Su muerte

El actor tenía 86 años recién cumplidos. Fue internado a causa de una caída en su domicilio. Aunque en los primeros días su evolución fue favorable, su cuadro empeoró este domingo. Esto derivó ayer en la madrugada en su fallecimiento.