Presentaron un mural con piezas de Soldi en el ingreso a Almirante Brown

La obra está ubicada en uno de los accesos al distrito, junto a los retratos del propio artista, Caloi y Borges. Mirá dónde queda.

A través del programa de embellecimiento urbano, Almirante Brown continúa impulsando el arte público y ahora presentó un nuevo mural en Adrogué. Se trata de la “Galería en homenaje a Soldi”, la cual se ubica en uno de los principales accesos al distrito.

¿Cómo es?

La obra está en la intersección de Espora y 30 de Septiembre, en el límite con Temperley. Incluye cinco piezas del reconocido artista, las cuales reciben a vecinos poniendo en valor este punto estratégico.

Los trabajos fueron realizados por Eki Besada y Heber Martínez, mientras que la coordinación estuvo a cargo de "Tin". En paralelo, llevaron a cabo tareas de restauración en los retratos de Caloi, Soldi y Borges que están sobre la avenida.

Esta iniciativa se enmarca en “Ciudad Museo a Cielo Abierto”, que impulsa el arte público y la recuperación de espacios urbanos a través de figuras destacadas de la cultura, el arte, la música y la literatura en todo el distrito.

En ese sentido, Mariano Cascallares destacó: “Seguimos avanzando con este programa que revaloriza nuestros espacios públicos y acerca el arte a cada barrio de Almirante Brown, sumando identidad y color a la vida cotidiana de los vecinos”.