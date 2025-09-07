Cerraron las mesas en Brown: ¿Qué porcentaje del padrón votó?

La Junta Electoral difundió los últimos datos. Los detalles.

Se cumplieron las 18 hs y ya cerraron oficialmente las mesas en Almirante Brown. En esa línea, la Junta Electoral de la Provincia (JEP) informó que votó el 63%.

¿Cuándo se conocerán los resultados?

Según detallaron, los datos provisorios estarán disponibles a partir de las 21 hs, o bien cuando se haya alcanzado al menos un 30% de las mesas escrutadas en cada sección electoral. Se difundirán a través de la página web habilitada por JEP.

En el distrito, hay 491.268 personas habilitadas para participar de los comicios. Esto representa el 9,63% de la Tercera Sección.