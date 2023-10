Chau a las filas en el Meléndez y Oñativia: ya se puede sacar turnos online

La iniciativa regirá en más 70 nosocomios bonaerenses. Luego, de manera progresiva, se incorporarán también los establecimientos de salud municipales. ¿Cómo funciona?

El Gobierno Bonaerense confirmó que ya se pueden sacar turnos online para atenderse en más de 70 hospitales públicos de la Provincia. Se trata de una prueba piloto, en la cual estarán disponibles 11 mil consultas médicas durante la primera etapa de la iniciativa.

¿De qué se trata?

Según indicaron desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, los vecinos podrán reservar una cita sin moverse de su casa. De esta manera, reducirán los gastos en traslado y evitarán las largas filas ante la gran demanda que tienen los establecimientos.

La nueva función ya está disponible para todos los mayores de 13 años. En el caso de los menores, deberán ser las madres, padres o responsables afectivos quienes saquen la consulta médica.

Los bonaerenses podrán reservar a través de la computadora o el celular con un especialista en pediatría, clínica, medicina general y ginecología. Estos atienden en más de 70 hospitales provinciales ubicados en 40 municipios, que estarán habilitados en un comienzo. Luego, de manera progresiva, se incorporarán los establecimientos de salud municipales.

¿Cómo sacar un turno?

Ingresar a la página de Turnos Web (accedé haciendo clic aquí ).

). Validar la identidad con ReNaPer , AFIP o ANSES y completar los datos.

con , o y Reservar una o varias citas realizando la búsqueda por partido, institución y especialidad

Desde ese mismo sitio, los bonaerenses podrán cancelar el turno en caso de no concurrir por una eventualidad. Asimismo, recomendaron no solicitar una cita en caso de no estar seguros de asistir.