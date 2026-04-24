Susto y pérdidas: feroces incendios consumieron dos viviendas en Brown

Se registraron en Burzaco y San Francisco Solano. ¿Qué pasó?

Momentos de tensión se vivieron en las últimas horas en Almirante Brown. Se debe a que dos viviendas se incendiaron en distintos puntos del distrito y demandaron la intervención de los Bomberos Voluntarios locales. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales.

¿Qué pasó?

Uno de los siniestros se registró en la calle Ángel Gallardo al 300, en Burzaco. El fuego provocó serios daños en un par de habitaciones, que terminaron consumidas por las llamas. Una dotación del cuerpo bomberil trabajó para evitar que se propagara al resto de la vivienda.

El otro episodio tuvo lugar en San Francisco Solano, en la intersección de Primavera y Azucena. Allí, los Bomberos Voluntarios llevaron adelante las tareas de control y extinción, con el apoyo de efectivos policiales de la jurisdicción.