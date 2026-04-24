Vie, 24/04/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2671
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
SOCIEDAD
viernes 24 de abril de 2026

Una taekwondista de Brown está embarazada y debe operarse de urgencia por un tumor


Se trata de Aylen Romachuk. La intervención cuesta $5 millones y su familia solicitó la colaboración de la comunidad. La postergación de la cirugía podría derivar en secuelas motoras y sensoriales.  ¿Cómo ayudar?

La taekwondista local Aylen Romachuk enfrenta la pelea más difícil de su vida: debe someterse a una operación de columna urgente por un tumor. Mientras atraviesa un embarazo, el tiempo apremia y la intervención no puede esperar. Por ello, ante los altos costos, su familia lanzó un pedido de ayuda a la comunidad.

¿Qué sucede?

La browniana fue diagnosticada a fines de enero con un schwannoma, un tumor generalmente benigno que afecta la envoltura de los nervios. En su caso, la formación comprime fibras sensitivas y motoras, condicionando su actividad diaria.

Por el tamaño del mismo, se programó una intervención urgente para el 4 de mayo en el hospital Fernández, a cargo del neurocirujano Pablo Negri. Allí, se buscará extirpar el tumor ubicado a la altura de las vértebras D12 y L1.

Aylen es mamá de una nena de casi dos años y transita además un embarazo de 25 semanas. La postergación de la cirugía implicaría daños en los nervios y secuelas motoras y sensoriales.

Ante este escenario, la familia pidió la ayuda de la comunidad para afrontar los gastos. Según indicaron, entre la intervención, insumos y medicación, el valor total del procedimiento  ronda los $5 millones, .

¿Cómo colaborar?

Quienes deseen sumar su granito de arena, podrán hacerlo la siguiente cuenta:

  • Alias: ASROMA.PPAY
  • Titular: Aylen Silvana Romachuk
  • Cuenta: Personal Pay
ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram