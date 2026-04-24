Solano: detenido por masturbarse frente a casa de su vecina e intentar entrar forzando la puerta

La víctima denunció que era hostigada desde hacía tiempo. Señalaron que ya había acosado a otras vecinas y hasta familiares. La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad. La información.

Una vecina de 28 años denunció una situación de persecución y hostigamiento que, según explicó, sufre desde hace tiempo por parte de un vecino en San Francisco Solano. El caso sumó preocupación tras un hecho reciente que ocurrió durante la madrugada del sábado.

¿Qué pasó?

De acuerdo a su testimonio, el acusado se presentó frente a su vivienda cerca de las 4 de la mañana y habría intentado ingresar. Pero, al no conseguirlo, permaneció en el lugar y se masturbó mientras insistía con entrar por otra abertura de la propiedad.

Ante ello, la mujer activó el botón antipánico y aguardó la llegada de un móvil policial, que según indicó, nunca se hizo presente. La situación se interrumpió cuando un hermano del acosador pasó por allí y ambos se retiraron.

La mujer aseguró que no se trata de un hecho aislado. Según explicó, el vínculo conflictivo comenzó hace años a través de redes sociales y fue escalando en intensidad. Días antes del último episodio ya había radicado una denuncia por un intento similar de ingreso a su domicilio.

La joven advirtió que se trata de una conducta sostenida en el tiempo, que no había sido denunciada anteriormente por temor. Ahora, ante la reiteración de los hechos y la escala de violencia, decidió visibilizar la situación. Asimismo, señalaron que el agresor ya había acosado a otras vecinas y hasta familiares.

La causa

Finalmente, y luego de la presión de los propios vecinos, el acusado quedó detenido y fue puesto bajo disposición de la Justicia. En tanto, se evalúan medidas de protección para la víctima.

La mujer afirmó que cuenta con numerosas presentaciones formales en la Policía y, a pesar de tener pruebas audiovisuales y de un botón anti pánico, señaló que el sistema "no estaba funcionando".

Intervino la Comisaría N°10 de Almirante Brown y la Fiscalía Descentralizada N°11. Detallaron que le realizarán al agresor estudios psiquiátricos y aplicarán restricciones perimetrales y colocación de pulsera.