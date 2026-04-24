Vie, 24/04/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2671
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
SOCIEDAD
viernes 24 de abril de 2026

Advierten por una rifa falsa que utiliza el nombre de los Bomberos de Glew


El aviso se difundió a través de redes sociales. La iniciativa promociona la venta de números para la compra de uniformes. Los detalles.

Tras la circulación en redes sociales de una rifa solidaria que utiliza su nombre sin autorización, Bomberos Voluntarios de Glew salió a aclarar sobre su falsedad. Además, alertó a los vecinos sobre esta estafa.

¿Cómo es?

Según aclararon, la iniciativa que promociona la venta de números para la compra de uniformes “no guarda relación alguna con la institución”. Sumado a ello, no cuenta con aval ni permiso para ser realizada en su nombre ni a beneficio de la escuela de cadetes.

El aviso se difundió principalmente a través de redes sociales. Presenta imágenes de indumentaria oficial, valores de participación, los supuestos premios y datos de contacto, lo que generó confusión entre los vecinos.

En este sentido, desde la entidad remarcaron que se trata de una acción ajena y alertaron a la comunidad para evitar caer en posibles engaños. También recordaron que cualquier campaña oficial es comunicada exclusivamente por sus canales institucionales.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram