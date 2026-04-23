Claypole: un conductor perdió el control y chocó contra un boulevard

Sufrió lesiones y debió ser asistido en el lugar. Todos los detalles.

Un automovilista protagonizó un brutal accidente en Claypole. Fue tras perder el control de su vehículo y chocar contra un boulevard mientras circulaba por la Ruta 4.

¿Qué pasó?

El siniestro se registró este martes, a la altura de la calle Cavour. Según se informó oficialmente, el rodado terminó impactando contra la estructura de contención que divide los carriles. A raíz de ello, sufrió serios daños materiales.

En este escenario, el conductor sufrió lesiones y debió ser asistido en el lugar por los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown y personal de ambulancias. El operativo además contó con el apoyo de efectivos policiales y Defensa Civil.