Jue, 23/04/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2670
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
SOCIEDAD
jueves 23 de abril de 2026

Claypole: un conductor perdió el control y chocó contra un boulevard


Sufrió lesiones y debió ser asistido en el lugar. Todos los detalles.

Imágenes: Bomberos Voluntarios de Almirante Brown

Un automovilista protagonizó un brutal accidente en Claypole. Fue tras perder el control de su vehículo y chocar contra un boulevard mientras circulaba por la Ruta 4.

¿Qué pasó?

El siniestro se registró este martes, a la altura de la calle Cavour. Según se informó oficialmente, el rodado terminó impactando contra la estructura de contención que divide los carriles. A raíz de ello, sufrió serios daños materiales.

En este escenario, el conductor sufrió lesiones y debió ser asistido en el lugar por los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown y personal de ambulancias. El operativo además contó con el apoyo de efectivos policiales y Defensa Civil.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram