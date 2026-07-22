"Creadoras" regresa a Burzaco con una nueva feria para impulsar el talento emprendedor

El evento es organizado por la ONG Compromiso Ciudadano. ¿Cuándo será?

Una nueva edición de la feria "Creadoras" volverá a reunir a cientos de emprendedoras locales en Burzaco, en una jornada para dar a conocer productos y fortalecer el trabajo independiente. Con el paso de los años, la propuesta se consolidó como un espacio de encuentro para toda la comunidad.

¿Cuándo y dónde?

La iniciativa la organiza la ONG Compromiso Ciudadano, presidida por Mario Fuentes. Se llevará a cabo este viernes, 24 de julio, en la plaza Manuel Belgrano, ubicada en Amenedo y Eugenio de Burzaco. La actividad comenzará a las 11 y se extenderá hasta las 18 hs.

Durante la jornada, los vecinos podrán recorrer puestos con propuestas para todos los gustos. Habrá emprendimientos de indumentaria, accesorios, decoración, artesanías, plantas, velas, cuadros, productos gastronómicos y muchas otras opciones.

Además de ofrecer una amplia variedad de artículos, “Creadoras" busca seguir acompañando el crecimiento de las mujeres emprendedoras, promoviendo el desarrollo de sus proyectos y generando un espacio para el intercambio de experiencias.

“Recorré los distintos puestos y descubrí propuestas únicas: artesanías, regalos y mucho más. Agendá la fecha y vení a disfrutar de la feria. ¡Te esperamos!”, resaltaron desde Compromiso Ciudadano.