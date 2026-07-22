Vacaciones de invierno: ¿Qué pasará con las clases gratuitas de baile que se dictan en Brown?

Desde la Comuna, informaron que habrá un cambio de cronograma. Los detalles.

El Instituto Municipal de las Culturas informó que todas las clases abiertas de baile se suspenderán temporalmente durante el receso escolar de invierno. La medida regirá durante todo julio.

¿Cuándo retoman?

Entre las propuestas que entran en pausa se encuentran salsa y bachata, rock, tango y folclore. Estas se desarrollan en distintos espacios culturales del distrito y convocan semanalmente a vecinos de todas las edades.

Desde el área indicaron que, una vez finalizado el receso, la programación habitual se retomará durante la primera semana de agosto. Será en sus días y horarios habituales.

“Agradecemos la comprensión y los esperamos muy pronto para seguir compartiendo nuestras propuestas culturales”, indicaron en redes sociales.