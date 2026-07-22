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DEPORTES
miércoles 22 de julio de 2026

Vacaciones de invierno en Brown: brindan clases gratuitas de handball, vóley y hockey


Se llevan adelante en instituciones en José Mármol, Ministro Rivadavia, San Francisco Solano y Claypole. Los detalles.

Con la llegada de las vacaciones de invierno, el Instituto Municipal del Deporte (IMDep) local puso en marcha una propuesta gratuita para que chicos y jóvenes puedan disfrutar del receso escolar realizando actividades deportivas. Las actividades se llevan adelante en distintos barrios del distrito.

 

¿Cuál es la grilla?

La iniciativa se desarrolla a través del programa de Descentralización Deportiva. Este busca acercar la actividad física a las localidades para que más vecinos tengan la posibilidad de practicar ejercicio cerca de sus hogares.

En este sentido, entre las propuestas se encuentran:

Handball

  • Martes y jueves, de 15 a 16:30 hs. Club Fragata: Mitre 3200, José Mármol.
  • Martes y jueves, de 17 a 18 hs. Club San Juan: Bouchard y República Argentina, Mármol.

Voley

  • Lunes y viernes, de 17 a 20 hs. Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia: 25 de Mayo y Camila Quiroga.
  • Miércoles de 18 a 20.30 hs. Recreando: Falucho 6535, Solano.

 

Hockey

  • Martes, de 17 a 19 hs. Sociedad de Fomento Santa Bárbara: Aparcero 402, esquina A. del Valle, Claypole.
  • Martes y viernes, de 17 a 19 hs. Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia.

“Porque sabemos que durante las vacaciones las familias buscan alternativas para que sus hijos disfruten, compartan y aprovechen al máximo estos días, los invitamos a sumarse a las diferentes actividades y descubrir todo lo lindo que el deporte tiene para ofrecer”, indicaron desde el área en sus redes sociales.

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