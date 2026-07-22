Vacaciones de invierno en Brown: brindan clases gratuitas de handball, vóley y hockey

Se llevan adelante en instituciones en José Mármol, Ministro Rivadavia, San Francisco Solano y Claypole. Los detalles.
Con la llegada de las vacaciones de invierno, el Instituto Municipal del Deporte (IMDep) local puso en marcha una propuesta gratuita para que chicos y jóvenes puedan disfrutar del receso escolar realizando actividades deportivas. Las actividades se llevan adelante en distintos barrios del distrito.
La iniciativa se desarrolla a través del programa de Descentralización Deportiva. Este busca acercar la actividad física a las localidades para que más vecinos tengan la posibilidad de practicar ejercicio cerca de sus hogares.
En este sentido, entre las propuestas se encuentran:
Handball
Voley
Hockey
“Porque sabemos que durante las vacaciones las familias buscan alternativas para que sus hijos disfruten, compartan y aprovechen al máximo estos días, los invitamos a sumarse a las diferentes actividades y descubrir todo lo lindo que el deporte tiene para ofrecer”, indicaron desde el área en sus redes sociales.