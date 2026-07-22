Vacaciones de invierno en Brown: brindan clases gratuitas de handball, vóley y hockey

Se llevan adelante en instituciones en José Mármol, Ministro Rivadavia, San Francisco Solano y Claypole. Los detalles.

Con la llegada de las vacaciones de invierno, el Instituto Municipal del Deporte (IMDep) local puso en marcha una propuesta gratuita para que chicos y jóvenes puedan disfrutar del receso escolar realizando actividades deportivas. Las actividades se llevan adelante en distintos barrios del distrito.

¿Cuál es la grilla?

La iniciativa se desarrolla a través del programa de Descentralización Deportiva. Este busca acercar la actividad física a las localidades para que más vecinos tengan la posibilidad de practicar ejercicio cerca de sus hogares.

En este sentido, entre las propuestas se encuentran:

Handball

Martes y jueves, de 15 a 16:30 hs. Club Fragata: Mitre 3200, José Mármol.

Club Fragata: Mitre 3200, José Mármol. Martes y jueves, de 17 a 18 hs. Club San Juan: Bouchard y República Argentina, Mármol.

Voley

Lunes y viernes, de 17 a 20 hs. Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia: 25 de Mayo y Camila Quiroga.

Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia: 25 de Mayo y Camila Quiroga. Miércoles de 18 a 20.30 hs. Recreando: Falucho 6535, Solano.

Hockey

Martes, de 17 a 19 hs. Sociedad de Fomento Santa Bárbara: Aparcero 402, esquina A. del Valle, Claypole.

Sociedad de Fomento Santa Bárbara: Aparcero 402, esquina A. del Valle, Claypole. Martes y viernes, de 17 a 19 hs. Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia.

“Porque sabemos que durante las vacaciones las familias buscan alternativas para que sus hijos disfruten, compartan y aprovechen al máximo estos días, los invitamos a sumarse a las diferentes actividades y descubrir todo lo lindo que el deporte tiene para ofrecer”, indicaron desde el área en sus redes sociales.