SOCIEDAD
viernes 5 de diciembre de 2025

Chocaron un colectivo de la línea 177 y un auto en Calzada: cuatro heridos


Se desplegó un operativo en la zona. ¿Qué pasó?

Imágenes: Bomberos Voluntarios Almirante Brown

Un brutal choque se vivió en las últimas horas en Rafael Calzada. Lo protagonizaron un colectivo de la línea 177 y una auto particular. Se reportaron cuatro heridos.

 

¿Cómo fue?

El siniestro ocurrió este jueves, 4 de diciembre. Fue a plena luz del día. Tuvo como escenario la intersección de las calles Lerroux y Presidente Illia, de dicha localidad.

Si bien el colectivo sufrió daños materiales en parte delantera, el auto fue el mayor perjudicado. Es que el impacto ocasionó la destrucción del sector del conductor, incluso desprendiéndose una de sus puertas.

Como es habitual en este tipo de casos, se desplegó un operativo de auxilio y prevención en el lugar. Lo encabezaron Bomberos Voluntarios Almirante Brown y personal de ambulancias pertenecientes al distrito. Además, efectivos policiales de la jurisdicción colaboraron en las tareas de apoyo.

