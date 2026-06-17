Mié, 17/06/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2725
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
miércoles 17 de junio de 2026

Chocó una moto en Adrogué y se fugó: la víctima necesita una reconstrucción de mandíbula


El conductor del auto no auxilió al herido y ahora buscan testigos. “Lo dejó tirado desangrándose en el piso”, aseguró su hermana María a De Brown. Mirá el video. 

Esteban Monasterio tiene 28 años y desde el 2 de junio permanece internado como consecuencia de un grave choque ocurrido en Adrogué. Mientras espera ser sometido a una cirugía para reconstruirle la mandíbula completa y el maxilar, su familia lanzó un pedido para encontrar testigos que puedan aportar información sobre el responsable.

¿Qué pasó?

El hecho se registró a las 21:37 hs, en la intersección de avenida República y Alem. Ocurrió cuando el browniano se dirigía en moto a su trabajo como personal de seguridad.

"Nosotros sabemos que un error lo tiene cualquiera. No lo vio, giró mal, lo que sea. Pero lo dejó tirado desangrándose en el piso. Se fue como si nada. Si no estaba la chica que lo auxilió, él se moría", expresó María, hermana de Esteban, en diálogo con www.deBrown.com.ar. 

La joven indicó además que cuando se dio aviso a la Policía quedó registrada la patente del vehículo involucrado. Pese a ello, aún no fue identificado y continúan buscando personas que hayan presenciado el hecho y puedan aportar datos que sean útiles para la investigación.

En este escenario, la familia atraviesa momentos de angustia mientras aguarda la intervención quirúrgica y cuestionó la actitud del conductor en el siniestro.

Aquellos que tengan algún tipo de información, se solicita se acerquen a la Comisaría de Adrogué.

 

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram