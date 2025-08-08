Cientos de fieles presentes: así se vivió el Día de San Cayetano en Burzaco

Hubo varias misas y una procesión. El obispo auxiliar presidió la ceremonia religiosa central y hubo gran concurrencia de vecinos junto al patrono del pan y del trabajo. Los detalles.

A lo largo de todo el país, miles de fieles se congregaron este jueves, 7 de agosto, en diferentes lugares para conmemorar el Día de San Cayetano. En Almirante Brown, el sitio más elegido fue la parroquia de Burzaco que lleva el nombre del patrono del pan y el trabajo.

¿Cómo fue?

La celebración se extendió durante toda la jornada y contó con siete misas. La principal se realizó a las 16 hs y congregó a cientos de vecinos, entre los cuales estuvieron los candidatos brownianos a primer concejal, Federico Fuentes; y a consejero escolar, Gastón Goldenberg, de la lista Nuevos Aires. También el presidente de la ONG Compromiso Ciudadano, Mario Fuentes.

“Pedimos a San Cayetano por pan, paz y trabajo para las familias de Almirante Brown”, expresó Federico Fuentes a través de sus redes sociales.

El santuario está ubicado en Sempere 1370. Como cada año, abrió sus puertas a la medianoche para que los devotos puedan acceder al altar y acercarse a posar sus manos sobre el Santo. En esa línea, le agradecieron por tener empleo o le solicitaron ayuda para conseguir uno.

Dicha eucaristía fue presidida por el Monseñor Fernando Daniel Rodríguez, un eclesiástico católico argentino que es obispo auxiliar de Lomas de Zamora desde 2024. Luego, los presentes salieron en procesión por las calles del barrio.