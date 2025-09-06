Sáb, 06/09/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2441
SOCIEDAD
sábado 6 de septiembre de 2025

Cinco vehículos protagonizaron un choque en Rivadavia: seis heridos


Personal de ambulancias municipal y Bomberos Voluntarios Almirante Brown montaron un operativo en el lugar. Leé más.

Imágenes: Bomberos Voluntarios Almirante Brown

Un choque múltiple se reportó en las últimas horas en Ministro Rivadavia. A plena luz del día, cinco vehículos protagonizaron un siniestro vial. Este dejó seis heridos de diferente gravedad.

El hecho

Ocurrió en República Argentina y 25 de Mayo. Según se puede observar en las imágenes, dos autos colisionaron de frente. A raíz de esto, se ocasionó un accidente en cadena.

En este marco, se montó un operativo de auxilio y prevención. Este estuvo a cargo del personal de ambulancias municipal y Bomberos Voluntarios Almirante Brown. Contó con el apoyo de efectivos policiales de la jurisdicción.

 

