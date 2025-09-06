Cinco vehículos protagonizaron un choque en Rivadavia: seis heridos

Personal de ambulancias municipal y Bomberos Voluntarios Almirante Brown montaron un operativo en el lugar. Leé más.
Un choque múltiple se reportó en las últimas horas en Ministro Rivadavia. A plena luz del día, cinco vehículos protagonizaron un siniestro vial. Este dejó seis heridos de diferente gravedad.
Ocurrió en República Argentina y 25 de Mayo. Según se puede observar en las imágenes, dos autos colisionaron de frente. A raíz de esto, se ocasionó un accidente en cadena.
En este marco, se montó un operativo de auxilio y prevención. Este estuvo a cargo del personal de ambulancias municipal y Bomberos Voluntarios Almirante Brown. Contó con el apoyo de efectivos policiales de la jurisdicción.
