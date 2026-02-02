Cine bajo las estrellas: proyectarán "Nueve Reinas" en el Parque Ramón Carrillo

La entrada será libre y gratuita. Conocé cuándo será.

En medio de las vacaciones, Almirante Brown trae una propuesta imperdible para toda la familia: "Cine de Verano". Los vecinos podrán disfrutar de una serie de películas bajo las estrellas.

¿Cuándo será?

El próximo film que se proyectará será "Nueve Reinas", protagonizado por Ricardo Darín y Gastón Pauls. Cuenta la historia de dos estafadores que se conocen por casualidad y deciden unirse para trabajar juntos.

La cita será este sábado, 7 de febrero, a las 20 hs. Será en el Parque Saludable Ramón Carrillo, ubicado en Erezcano 1850, en el límite entre Burzaco, Rafael Calzada y Adrogué.

En tanto, el 14 de febrero, Día de los Enamorados llegará el Festival de Cortos de Ficción. Será también a partir de las 20 hs.

Un éxito

"Cine de Verano" comenzó el pasado sábado. Una multitud de vecinos participó de la propuesta cultural al aire libre que se proyectó en una pantalla gigante.

En esta oportunidad, los presentes disfrutaron de una variada selección de cortos como “Fiesta de Entre Ríos”, “El niño y la noche”, “Ailín en la Luna”, “Dinosaurios”, “Invasión”, “Lichi Autismo” y “Yiradaski”, entre otros.

“Felices de ver a las familias disfrutar de esta actividad cultural al aire libre en el Parque Carrillo, un espacio verde recuperado para el disfrute de todod nuestros vecinos”, señaló Mariano Cascallares.