Cine, taller de doblaje y shows, algunas de las actividades de este finde en Brown

Conocé la grilla completa.
Para disfrutar el último tramo del verano, Almirante Brown está listo para vivir un nuevo fin de semana cargado de actividades. Todas las propuestas gratuitas están pensadas para disfrutar con amigos o en familia en distintos puntos del distrito.
¿Cuáles son?
Paseo de compras:
- Feria de emprendedores y gastronomía: se instaló el jueves 5 y permanecerá hasta el domingo 8 de marzo en el paseo de la estación de Claypole. Todas las jornadas serán de 11 hs a la medianoche. Además de los puestos y las comidas, habrá iniciativas para todas las edades.
Actividades culturales:
Sábado 7:
- Intercambio de plantas, semillas y saberes: el espacio tendrá lugar en la Granja Municipal de Ministro Rivadavia (Juan B. Justo 1000). Será a las 14 hs. La organización indicó que no es obligatorio acudir con plantas para participar, pero cada aporte suma y enriquece la jornada.
- Cine de verano: proyectarán al aire libre “Tiempos Modernos”, la clásica película de Charles Chaplin que combina humor y crítica social. La función arrancará a las 20 hs en el Parque Ramón Carrillo.
- Noche de tango: el show tendrá lugar, desde las 20 hs, en la Casa de la Cultura (Esteban Adrogué 1224). Se presentarán las Orquestas Municipal de Tango de Almirante Brown e Invisible.
- Taller de introducción al doblaje audiovisual: la iniciativa se desarrollará en la Biblioteca Esteban Adrogué (La Rosa 974). Iniciará a las 15:30 hs y estará a cargo de Daniela Villegas. Está destinada a mayores de 13 años y no requiere inscripción previa.