Cine, taller de doblaje y shows, algunas de las actividades de este finde en Brown

Conocé la grilla completa.

Para disfrutar el último tramo del verano, Almirante Brown está listo para vivir un nuevo fin de semana cargado de actividades. Todas las propuestas gratuitas están pensadas para disfrutar con amigos o en familia en distintos puntos del distrito.

¿Cuáles son?

Paseo de compras:

Feria de emprendedores y gastronomía: se instaló el jueves 5 y permanecerá hasta el domingo 8 de marzo en el paseo de la estación de Claypole. Todas las jornadas serán de 11 hs a la medianoche. Además de los puestos y las comidas, habrá iniciativas para todas las edades.

Actividades culturales:

Sábado 7: