"Circuito de Ahorro Brown" : ¿Dónde estarán los puestos durante febrero?

Diferentes mercados ofrecerán productos de calidad a precios accesibles en distintos puntos del distrito. Mirá el cronograma.

En el marco del programa “Circuito de Ahorro Brown”, Almirante Brown continúa promoviendo numerosas opciones de comercialización para que los vecinos del distrito puedan cuidar su bolsillo.

“El Municipio continúa ofreciendo numerosas alternativas de mercado para que las familias del distrito tengan la oportunidad de comprar productos de calidad a precios accesibles de la mano directa de nuestros productores”, manifestó Mariano Cascallares.

Para el mes de febrero están previstas las siguientes alternativas:

Mercado de Cercanía Brown Ahorra

Llega los martes 10 y 24 de febrero a la estación de Burzaco (Ricardo Rojas y Pellegrini) de 9 a 14 horas.

Los miércoles 4, 11, 18 y 25 la propuesta se trasladará a la estación de Claypole (Av. 17 de Octubre y Nazca). Y hará lo propio los viernes 6, 13, 20 y 27 de febrero también en el horario de 9 a 14.

Dicho mercado ofrecerá frutas, verduras, pescadería y productos de almacén.

Mercado Multiplicar del Instituto Municipal de Economía Social

Tendrá lugar los viernes de febrero de 9.30 a 14 horas, en calle Cruz del Sur N° 1271 esquina Uruguay en Burzaco.

Productores de Glew ofrecerán verduras agroecológicas y frutas de estación. Habrá además un 40 por ciento de descuento en las compras utilizando cuenta DNI.

Mercados bonaerenses

Se instalará los martes y viernes, de 8 a 14 hs, en la estación Longchamps (Lado Este). Allí los vecinos podrán comprar productos locales, frutas y verduras, de almacén y dietética.

Feria de Productores Rurales

Arribará a la Granja Educativa Municipal (Juan B. Justo N° 1000, Ministro Rivadavia) el sábado 21 y domingo 22. Será de 12 a 21 horas (Edición nocturna). En tanto, el sábado 28 lo hará de 10 a 17 hs.

Asumismo, la propuesta llegará también a la plaza Cerretti de Adrogué (Diagonal Toll y Cerretti). Será el viernes 27, de 10 a 14 hs.

Como siempre en dicha feria se venderán frutas, verduras, fiambres y embutidos, bazar, artesanías, mieles, huevos, panificados y plantas y plantines.

Emprendedores y Gastronomía

Arribará el próximo fin de semana a la plaza Luján de José Mármol. Además, visitará también durante febrero el circuito de la estación de Longchamps, el Polideportivo de Rafael Calzada y la plaza Manuel Belgrano de Burzaco.