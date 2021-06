Clásico picante: "Vamos a dejar la piel para conseguir el triunfo"

Compartir en:

martes 22 de junio del 2021

Cristian Ordóñez aseguró que Claypole intentará disputar su mejor partido para quedarse con la victoria ante San Martín de Burzaco. "Va a ser raro jugar sin nuestra gente", lamentó en diálogo con De Brown.

Claypole no transita su mejor momento en el torneo, pero frente suyo tiene una gran posibilidad para enderezar el barco. Mañana, miércoles, desde las 15:30, recibe a San Martín de Burzaco en una nueva edición del clásico browniano.

Con 11 puntos y a dos del último lugar, el "Tambero" es consciente que no puede dejar más unidades en el camino y menos ante el "Azul". "El grupo está perfecto, con ganas de hacer las cosas bien para poder acomodarnos en el campeonato", aseguró Cristian Ordóñez, capitán del plantel en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Además, el defensor, que lleva más de 100 compromisos con la camiseta "Albinegra", sostuvo que harán hasta lo imposible para alegrar a los hinchas que esta vez deberán mirarlo desde las casas. "Son partidos aparte y no influye cómo llegan los equipos. Nosotros vamos a dejar la piel para conseguir el triunfo", remarcó.

El plan para quedarse con los tres puntos

Si bien Claypole se ubica en el fondo de la tabla general, en varios compromisos demostró estar a la altura de la categoría, pero no logró quedarse con las victorias. Para ganarle a San Martín de Burzaco, se concentrarán desde esta tarde hasta la hora del duelo para no dejar ningún detalle librado al azar.

"Nuestra idea es ser intensos durante todo el partido. Vamos a intentar no dejarlos pensar y atacarlos. Lamentablemente no contaremos con nuestra gente y eso influye mucho. A mi me tocó jugar tres clásicos con público y es muy lindo. Ojalá podamos regalarles el triunfo", cerró Ordóñez.