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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2687
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DEPORTES
sábado 9 de mayo de 2026

En Adrogué, Brown quiere hacerse fuerte ante uno de los animadores del torneo


Recibirá hoy, sábado 9 de mayo, a Italiano. ¿Cómo llegan?

Brown de Adrogué buscará revalidar el punto que se trajo de Burzaco en el clásico browniano con una victoria ante su gente. Para ello, afrontará una complicada prueba frente a Italiano, uno de los protagonistas de la Primera B.

El duelo, correspondiente a la 15° fecha del torneo, se llevará adelante hoy, sábado 9 de mayo, desde las 15 hs. Bajo el arbitraje de Ignacio Cuicchi, se disputará en el estadio Lorenzo Arandilla.

¿Cómo llegan?

El “Tricolor” viene de igualar 0-0 ante San Martín de Burzaco, resultado con el que llegó a 14 puntos. Se ubica 14°, a tres unidades de la zona de descenso y a cuatro del Reducido. Si bien queda mucho torneo por delante, necesita una victoria para comenzar a alejarse de uno y acercarse al otro.

Enfrente estará Italiano, que con el triunfo 1-0 ante Armenio en la fecha pasada se metió de lleno en la pelea por el campeonato: suma 25 unidades y se coloca a tres de los líderes Arsenal y Villa Dálmine.

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