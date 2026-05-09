En Adrogué, Brown quiere hacerse fuerte ante uno de los animadores del torneo

Recibirá hoy, sábado 9 de mayo, a Italiano. ¿Cómo llegan?
Brown de Adrogué buscará revalidar el punto que se trajo de Burzaco en el clásico browniano con una victoria ante su gente. Para ello, afrontará una complicada prueba frente a Italiano, uno de los protagonistas de la Primera B.
El duelo, correspondiente a la 15° fecha del torneo, se llevará adelante hoy, sábado 9 de mayo, desde las 15 hs. Bajo el arbitraje de Ignacio Cuicchi, se disputará en el estadio Lorenzo Arandilla.
⚽️ San Martín y Brown no se sacaron diferencias en el clásico browniano 👇 #PrimeraB https://t.co/3xdZ4U5MUL
— Noticias De Brown (@debrownweb) May 2, 2026