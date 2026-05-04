Claypole dejó pasar una buena chance y perdió tras seis partidos sin conocer la derrota

Cayó 2-1 con El Porvenir. Conocé los detalles del encuentro.

Como local ante el último equipo invicto en la categoría, Claypole no pudo con El Porvenir y dejó atrás una racha de seis partidos sin conocer la derrota. Por la 10° fecha de la Primera C, cayó 2-1 en el estadio Rodolfo Capocasa.

El encuentro

Aunque el “Tambero” dominó la posesión durante la primera mitad, su juego estuvo lejos de su mejor versión y careció de profundidad para inquietar el arco rival. La visita, en cambio, capitalizó la oportunidad que se le presentó.

El Porvenir golpeó primero en la tarde browniana, aprovechando una desatención defensiva. A los 26 minutos, Leandro Villagra se impuso dentro del área ante Jonathan Benítez y envió un centro para Darío Nami, que apareció para empujar la pelota y estableció el 1-0.

Claypole reaccionó de inmediato y estuvo a centímetros de restablecer la paridad. Tras un rechazo con los puños del arquero, Tiziano Ramos conectó de cabeza casi de manera fortuita, pero el palo le negó el empate.

Tras un cierre cargado de polémica, con todo El Porvenir reclamando que Joaquín Cabrera se metió con la pelota dentro del arco al bajar un centro, la primera mitad terminó con una ventaja mínima.

El conjunto dirigido por Roque Drago salió decidido en el complemento y necesitó sólo tres minutos para igualar. A los 48´, Sergio Alfonzo ejecutó un tiro libre con precisión y Federico Cruz apareció por el centro del área para definir y dejar sin opciones al arquero rival.

No obstante, el “Porve” volvió a golpear a los 58 minutos. Nami peinó la pelota en el semicírculo y habilitó a Tomás Bernal, que definió frente a Cabrera para el 2-1. Pese al empuje de Claypole en busca de la igualdad, se terminó con las manos vacías.

Lo que viene

Con este resultado, el “Tambero” se mantuvo en 15 puntos y bajó a la quinta posición de la Zona B, sólo a dos unidades del líder Lamadrid. En la próxima fecha, visitará a Central Ballester.