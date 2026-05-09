Luego de la igualdad en el clásico, San Martín necesita reencontrarse con la victoria

Visitará hoy, sábado 9 de mayo, a Laferrere. La previa aquí.

Tras el empate en el clásico browniano, San Martín de Burzaco necesita volver a la victoria para no perder terreno en la lucha por un lugar en el Reducido. En ese contexto, afrontará una exigente prueba como visitante ante un rival directo.

En el marco de la 15° fecha de la Primera B, se enfrentará hoy, sábado 9 de mayo, ante Laferrere. El encuentro se disputará desde las 15:30 hs y contará con el arbitraje de Ramiro Maglio.

¿Cómo llegan?

El “Azul” viene de empatar sin goles con Brown de Adrogué, resultado que extendió a cinco su racha sin victorias. Esta seguidilla lo hizo retroceder en la tabla: se ubica 11°, con 16 puntos, a dos del último puesto de Reducido.

Laferrere suma la misma cantidad de unidades, producto de cuatro triunfos, igual número de empates y cinco derrotas. Llega al duelo con confianza, tras imponerse 2-0 como visitante ante Villa San Carlos.