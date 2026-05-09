Para mantenerse en la lucha: Claypole quiere volver al triunfo como visitante

Se medirá hoy, sábado 9 de mayo, con Central Ballester. La previa.
El encuentro, correspondiente a la 11° fecha de la Primera C, se disputará hoy, sábado 9 de mayo, en el estadio Predio Cacique. Será desde las 15:30 hs y contará con el arbitraje de Matías Ansede.
El “Tambero” viene de perder 2-1 ante El Porvenir en el Capocasa. Esto no sólo le cortó la seguidilla de seis duelos sin caídas, sino que le impidió trepar a la cima de la Zona B: tiene 15 puntos y quedó a dos del líder Lamadrid.
Central Ballester, en tanto, no atraviesa su mejor momento y encamina dos derrotas en fila. Pese a esto, todavía se mantiene en la apretada lucha de arriba, ya que acumula 13 unidades y está 7°.
⚽️ Claypole dejó pasar una buena chance y perdió tras seis partidos sin conocer la derrota 👇 #Claypole https://t.co/6hUh1yVRo1
— Noticias De Brown (@debrownweb) May 4, 2026