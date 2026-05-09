Para mantenerse en la lucha: Claypole quiere volver al triunfo como visitante

Se medirá hoy, sábado 9 de mayo, con Central Ballester. La previa.

Tras cortar una racha de seis partidos sin derrotas, Claypole buscará dar vuelta la página y volver al triunfo para seguir en la pelea de la Zona B. Con ese objetivo, visitará a un golpeado Central Ballester.

El encuentro, correspondiente a la 11° fecha de la Primera C, se disputará hoy, sábado 9 de mayo, en el estadio Predio Cacique. Será desde las 15:30 hs y contará con el arbitraje de Matías Ansede.

¿Cómo llegan?

El “Tambero” viene de perder 2-1 ante El Porvenir en el Capocasa. Esto no sólo le cortó la seguidilla de seis duelos sin caídas, sino que le impidió trepar a la cima de la Zona B: tiene 15 puntos y quedó a dos del líder Lamadrid.

Central Ballester, en tanto, no atraviesa su mejor momento y encamina dos derrotas en fila. Pese a esto, todavía se mantiene en la apretada lucha de arriba, ya que acumula 13 unidades y está 7°.