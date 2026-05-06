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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2683
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DEPORTES
miércoles 6 de mayo de 2026

Abre la inscripción gratuita para el instructorado de personal trainer en Don Orione


Las clases comenzarán el próximo 14 de mayo. Conocé más.

El CIC Don Orione lanzó una nueva propuesta de formación gratuita, esta vez orientada al mundo del fitness. Se trata de un instructorado de personal trainer.

 

¿Cómo capacitarse?

Las clases comenzará el próximo 14 de mayo. Se dictarán todos los jueves, de 14 a 16 hs. Serán en la sede ubicada en la intersección de avenida Eva Perón y Río Carcarañá.

Desde la organización informaron que la inscripción es totalmente gratuita. Se realiza de manera presencial. Se desarrollará de lunes a viernes, entre las 9 y las 14 hs, en el CIC. Los vecinos deben presentarse con DNI y una fotocopia.

La iniciativa es impulsada por el Municipio de Almirante Brown. Busca brindar herramientas teóricas y prácticas a quienes deseen capacitarse en entrenamiento físico.

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