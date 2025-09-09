Clásico sin dueño: Brown y San Martín no se sacaron diferencias

Empataron 0-0 en el Lorenzo Arandilla. El partido.

Ante un marco festivo, Brown de Adrogué y San Martín de Burzaco disputaron un clásico parejo y no pasaron de la igualdad. Fue 0-0, un resultado que, si bien le sirve para seguir sumando, dejó un gusto amargo en ambos lados.

El partido

Mientras caía el sol en el Lorenzo Arandilla, la pelota comenzó a rodar y una nueva edición del clásico browniano se puso en marcha. Los dos equipos tenían mucho en juego: el “Tricolor” buscaba alcanzar la cima del torneo, mientras que el “Azul” acercarse a la zona de Reducido.

La primera mitad fue pareja y aguerrida, donde la fricción y las faltas abundaron sobre las pocas emociones. Entre idas y vueltas imprecisas, el conjunto de Burzaco comenzó a crecer por medio de Cipriano Treppo.

La más clara llegó a los 22 minutos, cuando Ignacio Serpa recibió por detrás de la defensa tras un cabezazo de Braian Chávez. No obstante, el atacante no estuvo preciso ante la salida del Sebastián Giovini y remató por encima del travesaño.

Al “Tricolor” le costó asociarse en campo adversario y aposto al juego aéreo para saltear líneas. Su primera aproximación fue recién a la media hora, mediante un potente disparo de Jonathan Cañete que desvió Ezequiel Navarro Montoya.

Sobre el cierre de la etapa inicial, Matías Sproat lo tuvo de cabeza frente al arquero, pero no pudo conectar bien y envió la pelota al saque de arco. De esta manera, los equipos se fueron al descanso con un justo empate.

San Martín volvió mejor del vestuario y, en un encuentro parejo, fue más en el complemento. Esto se reflejó en ocasiones: tras una acción individual, Treppo se metió por la izquierda en el área y estampó la pelota en el costado de la red.

Más allá de un intento de larga distancia desviado para cada uno, poco sucedió en la segunda mitad hasta los 75. Fernando Giménez ganó en la altura, pero no pudo darle potencia y Giovini controló. El arquero sacó rápido y asistió a Sproat, quien recibió a espalda de la defensa y remató cruzado.

Cuando el trámite no cambiaba, el “Azul” pudo ganarlo en la última en los pies de Franco Camejo. Luego de un centro que cruzó toda el área, el atacante controló en el segundo palo, enganchó hacia el centro y sacó un disparo que transformó al arquero local en héroe. Así, fue 0-0 en Adrogué.

Lo que viene

Con este resultado, Brown alcanzó los 19 puntos y está tercero, a cuatro del líder Midland; mientras que escaló a la quinta posición en la tabla anual y ocupa un puesto de Reducido. San Martín, que se ubica 15° en el Clausura, quedó a siete de dicha zona para pelear por el segundo ascenso.

En la próxima fecha, el “Tricolor” tendrá un duelo clave en la lucha de arriba cuando visite a Armenio. El “Azul”, en tanto, recibirá a Acassuso en Burzaco.