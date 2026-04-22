Jornada comunitaria en Ministro Rivadavia

Se trató de un trabajo en conjunto entre vecinos y el Municipio. Se pusieron en valor distintos espacios de la localidad. Los detalles.

Ministro Rivadavia fue escenario de una jornada comunitaria integral, en la cual se pusieron en valor espacios públicos y establecimientos. El objetivo de la misma fue mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida de los vecinos.

¿Cómo fue?

La iniciativa se desarrolló en un trabajo articulado entre la Delegación Municipal, el Subcomando del Partido Justicialista local, brownianos e instituciones. Mariano Cascallares estuvo presente y participó de la actividad.

Uno de los sitios donde se desplegaron labores fue el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N° 30. Allí, se hicieron tareas de pintura y arreglos generales para mejorar sus condiciones edilicias.

Además, se realizaron intervenciones en el espacio público, como bacheo en distintas calles, renovación y pintura de paradas de colectivo. También, poda de árboles, pintura de cordones y corte de pasto.

“Estas jornadas reflejan el compromiso conjunto entre el Municipio y la comunidad para seguir mejorando cada barrio de Almirante Brown”, destacó Cascallares, quien agradeció el trabajo articulado. "Nuestra gente es lo mejor que tenemos, siempre”, agregó.

En tanto, desde la Comuna continuarán impulsando este tipo de jornadas en distintos puntos del distrito, promoviendo la participación y la labor conjunto para fortalecer la infraestructura urbana y los espacios públicos.