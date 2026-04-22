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CULTURA
miércoles 22 de abril de 2026

Adrogué se prepara para vivir un “Otoño Medieval” en Castelforte


Habrá fogones, exhibiciones de herrería, prácticas de arquería y demostraciones de soft combat. Además de shows en vivo y oferta gastronómica. Todos los detalles.

Fotos: @somosmedievales

El espíritu de la Edad Media desembarcará en Adrogué con una propuesta diferente. Se debe a que Castelforte será escenario de “Otoño Medieval”, una jornada temática que promete transportar a los visitantes a otra época.

¿Cuándo será?

El evento se realizará este domingo 26 de abril, en el castillo ubicado en Leonardo Rosales 1512. Se desarrollará de 12 a 19 hs y contará con una amplia variedad de actividades que combinan historia, entretenimiento y gastronomía. La entrada será libre y gratuita.

Entre las atracciones se destacan fogones encendidos, exhibiciones de herrería en vivo, prácticas de arquería y demostraciones de soft combat, una disciplina que recrea combates medievales con réplicas de armas.

Además, incluirá shows de bandas en vivo con estética y sonido acorde a la temática, generando una ambientación inmersiva para el público. La experiencia se completará con una oferta gastronómica inspirada en la época, que incluirá carnes a la parrilla, estofados y sabores intensos.No es solo una feria, es cultura viva”, destacaron.

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