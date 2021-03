Claypole busca un triunfo que lo deje como líder momentáneo 

Compartir en:

viernes 19 de marzo del 2021

Desde las 16:30 visita a Dock Sud en el estadio De los Inmigrantes. ¿Por dónde se podrá ver en vivo?

Claypole necesita olvidar rápidamente los últimos 45 minutos ante Ituzaingó en donde se le escapó el triunfo tras ir ganando 3-0. Ahora, el elenco tiene la oportunidad de abrir la fecha y, de conseguir una victoria, quedará como puntero momentáneo.

El duelo frente a Dock Sud está pactado para las 15:30 -ya no más 17:10-, en el estadio De los Inmigrantes. Felipe Viola será el encargado de impartir justicia en un duelo que promete emociones. El "Docke" llega tras golear 4-1 a Laferrere a domicilio, mientras que el "Tambero" igualó 3-3 con el "León".

El equipo

Roque Drago no realizará ninguna modificación en el once inicial. Es que, pese a no haber sumado de a tres como local, Claypole tuvo 70 minutos de buen fútbol. Es por eso que el entrenador volverá a confiar en los mismos once apellidos.

Sin embargo, maneja una duda en el mediocampo. Juan Cruz Iglesias no se encuentra al 100% físicamente y lo esperará hasta último momento.

Claypole: Libares; Landaburu, Ordóñez, Díaz, Pezzani; Garzino, Alfonzo, González, Iglesias; Pasquale y Calone.