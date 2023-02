Claypole busca un triunfo que lo deje en la cima del torneo

Visita a Yupanqui por la segunda fecha. Más información.

Tras un arranque soñado, goleando 3-0 a Puerto Nuevo, Claypole tiene la gran oportunidad de subirse a la cima de la tabla en un torneo que a fin de temporada entregará cuatro ascensos. Es por eso que el Tambero no quiere regalar puntos y buscará otro triunfo fuera de casa.

Por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Primera C, visitará a Yupanqui. El encuentro se llevará a cabo hoy, lunes 6 de febrero, desde las 17 hs en el estadio República de Italia, donde hace de local el Tripero. La última vez que se cruzaron fue en 2019 y los brownianos se impusieron 1-0.

¿Cómo llegan?

Con el objetivo de pelear nuevamente por el ascenso -en 2022 llegó a semifinales del reducido-, Claypole mantuvo la base de jugadores y se reforzó de gran manera. Comenzó el año con una victoria que no dejó dudas en el cuerpo técnico, por lo que no realizaría modificaciones en el once inicial.

Yupanqui, por su parte, viene de ser el campeón de la Primera D y está intentando acomodarse en la categoría. Su estreno no fue el esperado ya que cayó 3-0 frente a Deportivo Español. Además, quedó eliminado de la Copa Argentina a manos de Huracán. Imponerse como local será clave para el elenco de Lugano.