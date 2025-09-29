Claypole comienza su camino en el Reducido por un cupo en la Copa Argentina

Visitará hoy, lunes 29 de septiembre, a Central Ballester. La previa.

Tras no clasificar para luchar por el segundo ascenso, Claypole cambió el chip y puso su foco en un nuevo objetivo de cara al cierre de la temporada. El “Tambero” buscará quedarse el Reducido por el último boleto para disputar la próxima edición de la Copa Argentina.

En los octavos de final de dicho torneo, se enfrentará hoy, lunes 29 de septiembre, con Central Ballester. El duelo de ida se disputará a partir de las 15:30 hs en el estadio Rubén Carlos Vallejos. El árbitro Agustín Panizza fue designado para impartir justicia.

¿Cómo llegan?

El “Tambero” viene de empatar 1-1 con Ituzaingó en la fecha final del campeonato. Este resultado lo hizo terminar en la octava colocación de la Zona A con 30 unidades, quedando sólo un punto por debajo del último puesto para clasificar al Reducido.

Todos los equipos que no hayan entrado a dicha instancia, excepto el que descendió, disputarán un torneo por el cuarto cupo para la Copa Argentina. Los otros tres se repartieron entre los dos finalistas de la categoría y el ganador del segundo ascenso.

Central Ballester, por su parte, terminó último en la Zona B con tres victorias, doce empates y once derrotas. No obstante, viene de conseguir una alegría: venció 2-0 a Puerto Nuevo, que terminó abajo de todos en el grupo A, y se aseguró la permanencia.