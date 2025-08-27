Claypole dejó pasar una buena chance y perdió luego de cinco partidos

Fue derrotado 1-0 por Muñiz. La crónica.

Como visitante frente a un equipo necesitado de sumar, Claypole no pudo con Muñiz y dejó atrás una racha positiva de cinco partidos sin conocer la derrota. En marco de la 23° fecha de la Primera C, cayó 1-0 en el estadio Ciudad de San Miguel.

Tras demorarse el comienzo por la ausencia de una ambulancia, la pelota comenzó a rodar casi media hora después de lo pactado. El local se volcó en ataque en el inicio y presionó al “Tambero”, el cual no encontró las vías para generar peligro y apostó más al pelotazo.

La apertura del marcador no tardó en llegar. A los 20 minutos, tras un lateral al área y una disputa entre dos jugadores, la pelota quedó flotando en el punto penal y Hernán González realizó una media vuelta para sacar una potente volea que puso el 1-0 para Muñiz.

Las cosas podrían haberse tornado más complicadas para Claypole en el cierre del primer tiempo, ya que Lucas Medina tocó la pelota con la mano y el árbitro no dudo en cobrar penal. No obstante, a los 46, Ezequiel Ponce falló desde los doce pasos.

El entrenador Roque Drago movió piezas de cara al complemento y mandó a Axel Paiva a la cancha, con la intención de buscar ese juego asociado que se le dificultó. Asimismo, hizo cambio en el mediocampo con el correr de los minutos.

Si bien el “Tambero” cambió la cara y fue a buscar el empate, redondeó una mala tarde y no pudo aprovechar las oportunidades. Asimismo, el arquero local dijo presente y sacó todas las pelotas que llegaron a su área.

Lo que viene

Con esta derrota, Claypole se mantuvo en 28 puntos y está 6° en el Grupo A. Así, dejó pasar una buena oportunidad de sacar una ventaja, ya que tiene la misma cantidad de unidades que Alem, Deportivo Español y Mercedes. Pese a estar en puestos de Reducido, el próximo fin de semana quedará libre y podría salir de dicha zona.