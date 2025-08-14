Claypole: dos juveniles debieron ser trasladados al hospital tras un golpe de cabezas

Sucedió en un duelo entre el "Tambero" y Cambaceres. Los detalles.

Un momento desesperante se vivió en el encuentro de reserva entre Claypole y Cambaceres. Se debe a que se produjo un choque de cabeza entre dos juveniles y debieron ser trasladados de urgencia al hospital.

En ese contexto, el “Tambero” emitió un comunicado donde señaló que su jugador Lautaro Vallejos está en buen estado de salud. Tras el desafortunado hecho, recibió el alta médica y ya se encuentra en su casa.

Desde la institución, por otro lado, enviaron “fuerzas y mejores deseos” para la pronta recuperación de Pablo Fernández. El juvenil de Cambaceres todavía continúa luchando y tiene estado de salud reservado.

“Acompañamos a él y a su familia en este difícil momento. Y agradecemos al Club Defensores de Cambaceres y su comisión dirfectiva por el trabajo en conjunto para afrontar una situación tan delicada”, sentenciaron desde Claypole.