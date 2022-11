Claypole enfrentará a Newell's en la Copa Argentina 2023

Será la tercera vez que forme parte del certamen. En dos oportunidades le tocó medirse con equipos de la Liga Profesional.

Claypole cerró una campaña histórica que lo tuvo peleando por el ascenso hasta lo último de la temporada y llegando hasta semifinales del Reducido. Sin embargo, con su eliminación también quedó definido el rival para la próxima edición de la Copa Argentina 2023.

El Tambero tendrá que medirse ante Newell's Old Boys de Rosario, uno de los gigantes del Interior. Si bien aún no se sabe fecha y lugar del duelo, que se disputará recién el año que viene, lo que está claro es que no será en Buenos Aires ya que Aprevide decidió no organizar más operativos de seguridad.

Será la segunda vez que el elenco browniano formará parte del torneo más federal del país. Ya lo había hecho en 2021 y dejó una gran imagen pese a quedar eliminado en el primer partido ante Boca Juniors, 2-1. El Xeneize fue el campeón y sólo recibió un gol durante toda la competencia: el de Landaburu.

No habrá cruce sureño

Otra de las opciones para que Claypole enfrente en 32vos de Copa Argentina era Banfield, pero para eso el Tambero necesitaba conseguir el ascenso. Con su caída ante Midland, finalmente no podrán cruzarse por primera vez en la historia.