Profundizan la limpieza y avanza la recuperación y transformación de microbasurales en Brown

Estos trabajos de cuidados ambiental se repliegan en distintos puntos del distrito. Los detalles.

Almirante Brown profundiza las tareas de limpieza y avanza con la recuperación y transformación de espacios públicos utilizados como basurales en las diversas localidades. En esa línea, instaron a los vecinos a potenciar el cuidado del entorno.

¿De qué se trata?

En marco de una campaña de promoción ambiental, la Comuna realizó diferentes trabajos para erradicar el minibasural ubicado en Sánchez y Tijereta, en San José. Estos incluyeron motonivelado del suelo, embellecimiento y se procedió el consolidado de las arterias.

En la misma localidad, también se transformó el terreno situado en Amenedo y Cardenal. Todas estas labores fueron supervisadas por Paula Eichel, jefa de Gabinete Municipal.

Además de la limpieza y las tareas de embellecimiento, en cada uno de los espacios recuperados se procede a la colocación de cartelería afín donde se alerta respecto de la prohibición de arrojar basura en lugares no permitidos.

Los trabajos no se llevaron a cabo sólo en San José ya que se extendieron a más localidades. Otros de los puntos fueron avenida Lacaze y Cala y en Charcas y Violeta en San Francisco Solano; O´Connor y Supparo en Don Orione; Salaberry e Irupe y en República y Alem en Claypole; y San Urbano y Craig y en Roger y Cattaneo en Glew.

También, se avanza en la recuperación de puntos de arrojo en varios sectores del distrito. Entre ellos, en los espacios ubicados en la intersección de Lacamera y Prieto y Cordiviola y Morel, en Burzaco.

A tener en cuenta

El Municipio, por otro lado, advirtió sobre los problemas que puede ocasionar la conformación de estos basurales en la salud y en el impacto al ambiente. Por ello, instó a los vecinos a tomar conciencia sobre la importancia de evitarlos.

En ese marco, los brownianos podrán participar de charlas de promoción ambiental durante las jornadas de recuperación para fomentar el reciclado y evitar estos focos de contaminación. Asimismo, tienen la posibilidad de denunciar la situación a 0800-222-7696 (reclamos) o por WhatsApp al 11 7009-7514.

“Redoblamos esfuerzos y seguimos recuperando espacios de nuestro distrito. Es muy importante trabajar articuladamente con los vecinos y tomar conciencia sobre los riesgos que puede ocasionar la acumulación de residuos en la salud y en el ambiente”, indicó Mariano Cascallares.