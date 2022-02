Claypole ganó y dejó buenas sensaciones en el inicio del torneo

Compartir en:

sábado 12 de febrero del 2022

Derrotó 2-0 a El Porvenir. El estreno tuvo varios puntos altos. Toda la información.

En un estadio Rodolfo Capocasa repleto, Claypole se hizo fuerte y consiguió la victoria para sellar un estreno sumamente positivo en el Torneo Apertura. El elenco conducido por Roque Drago superó 2-0 a El Porvenir con los tantos de Emanuel Díaz en el primer tiempo desde el punto penal y de Leonel Llodra en el complemento. Merecido triunfo del "Tambero" que tiene como objetivo ser protagonista y pelear por el ascenso a la B Metropolitana. El equipo se despidió de la cancha bajo una lluvia de aplausos por parte de la parcialidad local.

Desde el inicio fue el dueño de casa quien manejó los tiempos y tuvo el control de las acciones. Con Acosta e Iglesias casi como extremos y Llodra junto a Calone tirando diagonales complicó al débil conjunto de Gerli, que apostó a una línea de cinco defensores que por momentos la pasó muy mal. La apertura del marcador llegó a los 14 minutos, poco después de que Mena sorprendiera a todos con un cabezazo en el travesaño. A la salida de un córner corto, Suárez derribó a Juan Cruz dentro del área y Díaz, infalible desde los doce pasos, estampó el 1-0 parcial.

Llodra lo liquidó

Con el resultado a su favor, los brownianos no pasaron sobresaltos y el arquero Libares fue un espectador de lujo en el campo. El Porvenir, que renovó el plantel y sumó más de 25 refuerzos no contó con ideas ni ocasiones de peligro para acercarse a igualar el juego. Con la visita volcada al ataque, los delanteros de Claypole encontraron diferentes espacios que pudieron aprovechar a los 61' para liquidar el compromiso. Acosta e Iglesias tomaron la posta, este último habilitó al ex San Martín quien, mano a mano con Córdoba, lo dejó en el camino y sentenció el 2-0 final.

El triunfo no sólo convenció a los fanáticos que volvieron al estadio por primera vez en 2022, sino también al cuerpo técnico. Acosta demostró que la pretemporada le sirvió para volver a amigarse con la pelota, misma situación con Alfonzo quien estuvo varios meses sin actividad por lesión y Garzino que se consolidó como uno de los más ordenados en el mediocampo. Atrás, la seguridad de siempre de Ordóñez y Díaz, mientras que Urquiza canceló su lateral no dejando pasar a nadie. Arriba, Llodra y el compañero de turno (hoy Calone y después Coselli) pueden darles varias alegrías.