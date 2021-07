Claypole: inmortalizaron el gol a Boca y el clásico ganado en un mural

Compartir en:

viernes 30 de julio del 2021

En la obra, se pueden apreciar los festejos de ambos tantos, la nueva tribuna, el escudo, la hinchada y las Islas Malvinas. Mirá la galería de imágenes.

Tras conseguir el ascenso a la Primera C a principio de 2021, Claypole no dejó de transitar buenos momentos. Si bien no logró finalizar el Torneo Apertura de la mejor manera, pudo darse el gusto de ganarse el clásico a San Martín de Burzaco y pelearle de igual a igual a Boca Juniors por Copa Argentina.

Es por eso que Gustavo Vittorioso, fanático del "Tambero", decidió reflejar aquellos partidos en su paredón. En él se pueden apreciar el gol de Landaburu al "Xeneize", el tanto de Pezzani al "Azul", el escudo, las Islas Malvinas, la nueva tribuna del estadio y la hinchada.

La obra de arte se encuentra ubicada en Bullrich al 1200 de dicha localidad, a dos cuadras de la cancha y a cuatro de la estación de trenes. Fue realizada durante tres semanas por el artista local Maximiliano Rodríguez, quien también pintó uno de los murales del Rodolfo Capocasa.

"Hace tiempo quería realizar algo así. Comenzamos con las tres imágenes más chicas y luego juntos se nos ocurrió hacer el encuentro frente a Boca. Teníamos una pared bastante grande en blanco así que elegimos juntos las fotos y este fue el resultado. A los vecinos les gustó mucho", explicó el autor en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Mirá las imágenes