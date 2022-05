Claypole jugó casi todo el partido con uno más y no lo aprovechó

Compartir en:

lunes 2 de mayo del 2022

No pasó del empate con Luján y arrastra dos encuentros sin conocer la victoria. ¿Qué se le viene?

Por la décimo segunda fecha del torneo de la Primera C, Claypole no pudo reencontrarse con el triunfo y dejó pasar la chance ante Luján. El "Tambero" jugó más de medio partido con un hombre de más por la expulsión de un rival, pero no encontró los espacios para romper el cero.

En el estadio Rodolfo Capocasa, igualó 0-0 en un partido que lo tuvo como el protagonista de las chances más claras. Pese a eso, falló en el último toque cada vez que Acosta, Monzón y Coselli estuvieron frente al arco. El "Lujanero" se quedó con diez a los 29 minutos de la primera parte por doble amarilla a Sueldo.

Si bien, tras la baja de la visita, se esperaba que los conducidos por Roque Drago puedan abrir el marcador no fue así y no le pudo acortar diferencia a los de arriba. ¿Lo positivo? estiró su racha como local, donde apenas perdió uno de los seis duelos que disputó.

Lo que viene

La próxima jornada visitará a Laferrere. El compromiso está pactado para el viernes 6 de mayo.