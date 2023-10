Claypole no pudo con Urquiza y quedó eliminado del Reducido

Cayó 4-0 y le puso punto final a la temporada. La información.

Era complicado y no pudo. Finalmente, Claypole no consiguió el resultado esperado en su visita a Loma Hermosa y quedó eliminado del Reducido. De esta manera, el "Tambero" disputará la temporada 2024 en la renovada Primera C que se fusionará con la Primera D.

Antony Alonso, Nehuén Montoya, Cristian Rivero y Gastón Cueto anotaron los goles del encuentro que terminó 4-0, con triunfo favorable a J.J Urquiza. Cabe destacar que en el compromiso de ida, el "Celeste" se impuso 3-1 en el estadio Rodolfo Capocasa y llegó con una gran diferencia. Los brownianos debían ganar, al menos, por dos tantos para forzar los penales.

Los números del 2023

Claypole cierra un año sumamente positivo, pero que a la vez deja un sabor agridulce en los hinchas porque había una gran ilusión de ascender a la B Metropolitana. En total, disputó 36 partidos en la etapa regular de los cuales se impuso en 15, igualó 11 y perdió 10. Además, eliminó a Newell's de la Copa Argentina.