Las 62 Organizaciones Peronistas Regionales Sur realizaron un plenario con fuerte presencia gremial

El encuentro fue encabezado por su secretario general Julio Carrizo. Emitieron un documento en apoyo a José Ibarra, conductor nacional del espacio, y plantearon ejes de trabajo. Toda la información.

Las 62 Organizaciones Peronistas Regionales Sur llevaron adelante un Plenario en Almirante Brown, que reunió a más de 40 organizaciones sindicales. Como resultado del encuentro emitieron un documento conjunto.

¿Cómo fue?

La jornada se realizó este miércoles, 29 de abril, en la sociedad de fomento “El Encuentro”, ubicada en Malvinas Argentinas. Estuvo encabezada por el secretario general del espacio en la Región Sur, Julio Carrizo, quien explicó que la actividad forma parte de un proceso de trabajo previo.

“Veníamos reuniéndonos en distintos lugares y decidimos hacerlo acá en el distrito, donde hace seis meses normalicé mi cargo dentro de las 62 Organizaciones Peronistas”, señaló en diálogo con www.deBrown.com.ar.

La jornada contó además con la presencia de la secretaria general del Sindicato de Químicos y Petroquímicos de la Provincia de Buenos Aires, Marcela Ludueña. En este marco, durante el Plenario bautizado “José Ignacio Rucci”, se debatió sobre la actualidad del movimiento obrero y la necesidad de fortalecer la unidad sindical en el contexto actual.

Como resultado, se emitió el documento conjunto, en el que se reafirma “la importancia de la organización y el compromiso colectivo para enfrentar los desafíos actuales”. En ese marco, las organizaciones expresaron su respaldo a José Ibarra, secretario general nacional de las 62 Organizaciones Peronistas, destacando su rol en la conducción y representación del movimiento obrero organizado.

Además, Carrizo adelantó algunas de las líneas de trabajo que vienen impulsando en el distrito, especialmente dentro del Parque Industrial de Burzaco. “Estamos avanzando junto a varios compañeros para recuperar una iniciativa que impulsé hace diez años: el boleto obrero para todos los trabajadores”, explicó.

En ese sentido, indicó que se encuentran en diálogo con empresas para que sea implementado: “Es algo que debería pagarse, por eso estamos hablando con todas las compañías para que se garantice ese derecho”, remarcó.

El Plenario concluyó con el compromiso de continuar fortaleciendo la unidad, la solidaridad y la defensa de los derechos de los trabajadores en la Región.