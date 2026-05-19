Claypole sufrió una goleada histórica en el fútbol femenino: cayó 20-0

Fue contra Rosario Central. Los detalles.

En un encuentro de realidades distintas, Claypole padeció un resultado histórico en el fútbol femenino: perdió 20-0 con Rosario Central. El partido entre el primero y el último de la Zona B puso sobre la mesa las desigualdades que existen entre las instituciones en esta categoría.

¿Cómo fue?

El encuentro se llevó adelante el sábado, 16 de mayo, en una de las canchas sintéticas del predio Liniers, en el marco de la quinta fecha de la Primera B.

La tarde comenzó cuesta arriba desde el inicio para el conjunto browniano. Antes de los 20 minutos, las “Canallas” ya goleaban gracias a los tantos de Nadia Fernández, Guadalupe Luna y Giovanna Fernández.

La autora del primero de la jornada amplió su cuenta personal a cuatro goles. A ellos se sumaron los dos de Virginia Gómez y la misma cantidad de Zoey Kuhn para cerrar la primera mitad con un contundente 10-0.

Rosario Central no bajó la intensidad en el complemento. Nadia Fernández convirtió un tanto más; mientras que Lourdes Palavecino y Mia Cáceres hicieron tres cada una. Además, Juana Cárdenas anotó por duplicado y Lola Conde conquistó el restante.